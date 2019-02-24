شكرا لقرائتكم خبر عن صور... بلجراد تعلن مصر ضيف الشرف والشريك الرئيسى لمعرض صربيا السياحى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الموتمر الصحفى الخاص بالمعرض السياحى الصربى، أن مصر ضيف الشرف والشريك الرئيسى لمعرض صربيا السياحى لعام 2020.

واحتفلت محافظة البحر الأحمر، بنجاح صربيا خلال فعاليات معرض السياحة الدولى الصربى، الذي نظمته جمعية مستثمري البحر الأحمر، بحضور النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية، وعدد كبير من السفراء والوزراء والمفكرين والمثقفين من جنسيات مختلفة .

ورحب محافظ البحر الأحمر خلال المعرض، بالحضور، موجها الشكر لتلبية الدعوة للاحتفال بنجاح الجناح المصرى، والذى تمثل فى محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى تاريخ العلاقات المصرية الصربية على مدار أكثر من 110 عام، حيث يتم الآن تنشيط العلاقات لتصبح أعمق مما كانت عليه .

وأوضح، أنه بتواجد خطوط طيران من صربيا إلى مصر، ولكن سنقوم بمضاعفتها لزيادة أعداد السائحين، وتنشيط السياحة بين البلدين، موجها الشكر لجميع المستثمرين وأصحاب شركات السفر وشركات الطيران على المجهود المبذول خلال فعاليات المعرض.

على هامش زيارة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، التقى بأعضاء من الوفد الصحفى التابع لجمعية الصداقة المصرية الصربية فى المتحف الأفريقى .

قدم الوفد الصحفى خلال اللقاء، أفلاما قصيرة وعددا من الأخبار لما شاهدوه فى مصر وخاصة محافظة البحر الأحمر، يعرض أفضل الوجهات التى قام بها الوفد أثناء زيارته لمدينة الغردقة ومواطن الجمال بها، ومدى استمتاع الوفد بقضاء وقت ممتع ينعم بالهدوء والإحساس بالأمن والأمان فى جميع ساعات اليوم.

وأشاد أعضاء الوفد بالخدمات المقدمة بفنادق ومنتجعات الغردقة ومرسى علم، وأيضا المعاملة الرائعة من العاملين والأهالى، كما عرضوا تقريرا عن محافظة البحر الأحمر لدعوة الشعب الصربى لزيارتها فهى من أجمل المناطق التى قاموا بزيارتها.

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من جانبه، أعرب المحافظ، عن سعادته باللقاء، وآراء الوفد عن المحافظة، مؤكدا أن هناك العديد من المناطق السياحية لم يتعرفوا إليها بعد، وقد وجه دعوة إلى أعضاء الوفد بزيارة المحافظة مرة أخرى، ونقل الصورة بمصداقية إلى الشعب الصربى، مشيرا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال المزيد والمزيد من السائحين من مختلف بقاع الأرض.

بدوره، أقام عمدة مدينة يوجودينا حفل استقبال لمحافظ البحر الأحمر، والوفد المرافق له، بحضور وزير الخارجية الصربى ووزير التنمية الإدارية، ورئيس المجلس النيابى المرافق، منذ بداية الزيارة .

رحب الحضور باللواء أحمد عبدالله بمدينة يوجودينا، معربين عن سعادتهم بزيارته الثانية لها، والتى تؤكد مدى التعاون بين البلدين، وخاصة بعد اتفاقية التوأمة بين مرسى علم ويوجودينا التى وقعها المحافظ اكتوبر الماضي .

وجه المحافظ كل الشكر والتقدير للترحيب المميز و الاستقبال الرائع من الوزراء ورئيس المجلس النيابي وعمدة يوجودينا ، مشيرا أن هذه الزيارة الثانية وستتكرر الزيارات تباعا بين البحر الأحمر وصربيا ، مشيرا أن نتائج الزيارة الأولى كانت تشمل تطوير فى سبل التعاون السياحى والتجارى والذى بدأ الاتفاق عليه بالفعل فى مجال الاستيراد والتصدير ، وسيتم فى هذه الزيارة الاتفاق على مزيد من التعاون فى شتى المجالات بين مصر وصربيا .

الجدير بالذكر، أنه تم توقيع اتفاقية توأمة بين مدينة مرسى علم ومدينة يوجودينا فى أكتوبر الماضي، لتشمل الاتفاقية على زيادة التدفق السياحى و تقديم التسهيلات للزائرين والمقيمين، و تم الاتفاق على تيسير برامج سياحية متبادلة بين البلدين خاصة للشباب والمستثمرين.

كما تم الاتفاق، على تبادل الفرص الاستثمارية فى المحافظة والمدينة، فى ضوء الضوابط المطبقة، فضلا عن الاستثمار فى السياحة البيئية والمخيمات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية، وتوأمة المدن عبارة عن الاتفاق بين مدينتين على التعاون في مختلف المجالات، والأمور التى تعنى التجمعات السكنية المدنية، وهى اتفاقية تعاون بين مدينتين.