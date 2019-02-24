شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي هامش القمة العربية الأوروبية التي تنطلق مساء اليوم، الأحد بشرم الشيخ، أسعد بن طارق نائب رئيس مجلس الوزراء بسلطنة عمان.
صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
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