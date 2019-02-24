شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يتفقد منطقة انهيار صخرة منشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، منطقة انهيار صخرة منشأة ناصر بشارع أحمد حافظ، للإطمئنان على عدم وجود إصابات أو وفيات.

وكانت منطقة شارع أحمد حافظ بحى منشأة ناصر، شهدت انهيار صخرة كبيرة بمسطح 15 مترا فى 15 مترا دون إصابات أو وفيات أو أى خسائر.

وأكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة، أن المحافظة نقلت الأسر الموجودة بمحيط الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر منذ أكثر من شهر ضمن خطة تطوير العشوائيات والتى تهتم بنقل سكان المناطق الخطرة، وإعطاء الأولوية لهم.

وأضاف عوض، أن تحرك الدولة والمحافظة السريع منع كارثة محققة، وأن المحافظة تسير بخطة لنقل سكان المناطق الخطرة وهو ما منع تكرار عدة كوارث مثل كارثة انهيار صخرة الدويقة.

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وأشار المتحدث الرسمى إلى أن سقوط الصخرة كان بعيدا عن المنطقة السكنية تماما.