صور.. انهيار صخرة ضخمة بمنشأة ناصر بشارع أحمد حافظ دون إصابات أو خسائر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت منطقة شارع أحمد حافظ بحى منشأة ناصر ، انهيار صخرة كبيرة بمسطح 15 متر فى 15 متر دون إصابات أو وفيات، أو أى نوع من الخسائر.
وأكد اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة، أن المحافظة نقلت الأسر الموجودة بمحيط الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر منذ أكثر من شهر، ضمن خطة تطوير العشوائيات، والتى تهتم بنقل سكان المناطق الخطرة، وإعطاء الأولوية لهم.
وأضاف عوض، أن تحرك المحافظة السريع منع كارثة محققة، وأن المحافظة تسير بخطة لنقل سكان المناطق الخطرة، وهو ما منع تكرار عدة كوارث مثل كارثة انهيار صخرة الدويقة.
وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن سقوط الصخرة كان بعيدا عن المنطقة السكنية تماما.
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر
إنهيار صخرة بمنشأة ناصر
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