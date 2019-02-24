فيديو معلوماتى.. مقترح التعليم لجدول امتحانات الثانوية العامة 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم والتعليم الفنى، مقترح جدول امتحانات الثانوية العامة 2019. "الخليج 365" يستعرض فى السطور التالية ترتيب المواد وتاريخ بدء الامتحانات ونهايتها. - تبدأ الأحد 9 يونيو وتنتهى يوم 1 يوليو. - أيام الامتحانات 11 يوما. 9 يونيو ـ امتحان اللغة العربية. 11 يونيوـ امتحان الاقتصاد والإحصاء. 13 يونيو ـ اللغة الأجنبية الأولى. 15 يونيوـ التربية الوطنية والدينية. Advertisements 17 يونيو ـ الرياضيات التطبيقية الديناميكا. 19 يونيو ـ الكيمياء والفلسفة والمنطق. 22 يونيو ـ الأحياء الشعبة العلمى علوم والاستاتيكا علمى رياضة وعلم نفس واجتماع لشعبة أدبى 24 يونيو ـ التفاضل والتكامل. 26 يونيو ـ الجيولوجيا والجبر للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية. 29 يونيوـ امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية . - تنتهى الامتحانات يوم الاثنين 1 يوليو بمادة اللغة الأجنبية الثانية.

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