شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة الموجة الحارة غدا والارتفاع يصل لـ 6 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن البلاد تتعرض لحالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوى من الصحراء الغربية وامتداد منخفض السودان.

وأضاف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البلاد تشهد ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية تكون ذروته غدا الاثنين حيث يكون الارتفاع بدرجات الحرارة بمعدل من 5 لـ 6 درجات.

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وأشار وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، إلى أن البلاد تشهد أيضا نشاط للرياح على شمال البلاد ومناطق متفرقة بالجمهورية تكون مثيرة للرمال والأتربة لا تصل لحد العواصف، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى لاضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وكشف وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع من الثلاثاء انخفاض بدرجات الحرارة وانكسار الموجة الحارة، لافتا إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة خلال الأسبوع يصاحبها سقوط الأمطار على مناطق مختلفة من شمال البلاد للجنوب تكون من خفيفة لمتوسطة فى المناطق الداخلية وغزيرة على السواحل والمدن الساحلية.