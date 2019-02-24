شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكلف لجنة جيولوجية بمعاينة موقع انهيار صخرة منشأة ناصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، اللجنة الهندسية الجيولوجية، بمعاينة موقع انهيار صخرة منشأة ناصر، التى انهارت منذ قليل بشارع أحمد حافظ، وكذلك معاينة حافة الجبل.

ووجه المحافظ خلال تفقده موقع انهيار صخرة منشاة ناصر، اللجنة الهندسية بإعداد تقرير تفصيلى بالموقف وبيان مدى تأثر الحافة الجبلية من سقوطك الصخرة لحماية سكان المنطقة المحيطة والبعيدة عن الحافة.

وكانت منطقة شارع أحمد حافظ، بحى منشأة ناصر، شهدت انهيار صخرة كبيرة بمسطح 15 متر فى 15 متر دون إصابات أو وفيات، أو أى نوع من الخسائر.

Advertisements

من جانبه أكد اللواء إبراهيم عوض، المتحدث الرسمي لمحافظة القاهرة، فى تصريحات خاصة، أن المحافظة نقلت الأسر الموجودة بمحيط الصخرة المنهارة بمنشأة ناصر منذ أكثر من شهر ضمن خطة تطوير العشوائيات والتى تهتم بنقل سكان المناطق الخطرة، وإعطاء الأولوية لهم.

وأضاف عوض، أن تحرك الدولة والمحافظة السريع منع كارثة محققة ، وأن المحافظة تسير بخطة لنقل سكان المناطق الخطرة وهو ما منع تكرار عدة كوارث مثل كارثة انهيار صخرة الدويقة.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن سقوط الصخرة كان بعيدا عن المنطقة السكنية تماما.