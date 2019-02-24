شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصل القاهرة قادما من شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قادما من مدينة شرم الشيخ، وذلك لاستئناف عمله وجولاته. Advertisements قالت مصادر بالمطار إنه تم إجراءات انتهاء وصوله باستراحة كبار الزوار الحكومية بالمطار. تفقد مدبولى الاستعدادات الخاصة بالقمة العربية الأوروبية، التى يفتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ ، والتى تعد أول قمة على مستوى القادة بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي بحضور رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية 49 دولة عربية وأوروبية ، تبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية.

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