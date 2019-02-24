شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يشارك بحملة تطعيم ضد شلل الأطفال من وحدة صحية بمنطقة الطالبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة انطلاق أول أيام حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال من داخل الوحدة الصحية بالطالبية حيث شارك فى تطعيم أول طفلة من أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ أن الحملة تستهدف تطعيم 1,7 مليون طفل من أبناء المحافظة فى الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مؤكدا أن وزارة الصحة والسكان قد جهزت 4155 فرقة تطعيم متخصصة ثابته ومتحركة ستقوم بالمرور على المنازل والمدارس والحضانات لتطعيم الاطفال .

ودعا راشد أهالى الجيزة بالذهاب إلى المكاتب والوحدات الصحية لتطعيم أبنائهم حفاظاً على سلامتهم لبناء أجيال خالية من الأمراض تكون داعمه لوطنهم.

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وأشارت الدكتورة هناء سرور، مدير مديرية الصحة بالجيزة أن الحملة مستمرة على مدار 4 أيام للوصول لكل الأطفال المستهدفين مشيرا أنه تم تجهيز زجاجات الطعم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة بجانب توفير سيارات لنقل فرق التطعيم الى مواقعها .

كما تفقد المحافظ التجهيزات النهائية للوحدات والمراكز الصحية التى ستشارك فى حملة الرئيس عبد الفتاح السيسيى رئيس الجمهورية 100 مليون صحة، التى ستنطلق بمحافظة الجيزة خلال أيام موجها بتكثيف الاستعدادات النهائية لأستقبال المواطنين .