شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يجلس بجوار الطلاب بمحاضرات أول جامعة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، محاضرات طلاب جامعة كندا – مصر أول جامعات العاصمة الإدارية الجديدة، وجلس الوزير إلى جوار الطلاب بقاعات الدرس ليستمع لهم حول خبرتهم بالجامعة وما يحتاجون إليه.

وتفقد الوزير مبانى الجامعة المختلفة وقاعات الدرس بكليات علوم الحاسب وإدارة الأعمال وهندسة التصميم المستدامة، بحضور الدكتور مجدى القاضى رئيس مجلس أمناء الجامعة والدكتورة ديبى ماكليلن، رئيس جامعة كندا - مصر وعدد من أعضاء مجلس أمناء الجامعة ومن بينهم الدكتور عمرو عزت سلامة والدكتور محمود أبو النصر والدكتور علاء عبد العزيز، رئيس جامعة برنس إدوارد الكندية.