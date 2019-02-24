"أوبرا القاهرة" تلمع فى سماء باريس ضمن فعاليات عام مصر - فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

عاد إلى مصر نجوم فرقة أوبرا القاهرة بعد تقديم حفل على مسرح اوراتوار دي لوفر بباريس ضمن فعاليات عام مصر - فرنسا، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

حضر الحفل إيهاب بدوي سفير مصر فى فرنسا، ولدكتورة نيفين خالد المستشار الثقافى للسفارة المصرية بباريس وعدد من الشخصيات العامة الفرنسية والجاليات العربية.

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وغنى السوليستات السوبرانو إيمان مصطفى، الميتزوسوبرانو جولى فيظي، التينور عمرو مدحت، الباص رضا الوكيل، الباريتون مصطفى محمد، بمصاحبة عازف البيانو جريج مارتن عدداً من الأغانى النابوليتانية.

وتم تقديم مختارات من الأوبرات الكلاسيكية العالمية كان منها كارمن، توسكا، دون كارلو، شمشون ودليلة، الحفل التنكرى إلى جانب اللحن العربي عيناك لؤلؤتان تأليف وتوزيع الموسيقار هشام خلف والأغنية التراثية الشهيرة أنا المصري لــ "سيد درويش" والتي توجت برنامج الحفل ونالت إعجاب الحضور، كما عبرت عن فخر المصريون بحضارتهم العريقة.

وتستمر فعاليات العام الثقافي، طوال ٢٠١٩ وتتضمن أنشطة إبداعية تبادلية متنوعة تعكس ألوان من الثقافة والفنون في المجتمعين.​