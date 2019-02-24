"آمن 100%".. وزيرة الصحة تطلق حملة تطعيم شلل الأطفال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من وحدة صحة العرب، بمحافظة بورسعيد.

جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأكدت وزيرة الصحة أن التطعيم آمن بنسبة 100%، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب تنفيذ الحملة بصفة مستمرة.

وأشارت الوزيرة إلى حرص وزارة الصحة لتنفيذ الحملة في موعدها المحدد بالرغم من انشغال الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية والتي تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تحت شعار "100 مليون صحة"، موجه الشكر لكافة الفرق الطبية القائمة على تنفيذ كافة المبادرات والحملات.

وقالت إن الحملة تستمر لمدة 4 أيام بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تمامًا.

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وأضافت "زايد" أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وذكرت وزيرة الصحة أن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

ولفتت إلى أن الحملة تعمل على مدار الأيام الـ 4 القادمة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً.

وأضافت أن التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة.

كما تعمل الوزارة على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان.