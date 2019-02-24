"الأرصاد" تكشف عن ظاهرة جوية تحدث للمرة الثانية هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، تستمر حتى الاثنين، حيث تصل

درجة الحرارة على القاهرة اليوم 24 درجة، وغدا 28 درجة مؤية.

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وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم الأحد، أن درجات الحرارة ستعود إلى معتدلتها الطبيعية يوم الثلاثاء لتكون على القاهرة 21 درجة، لافتًا إلى أن ارتفاع درجات الحرارة نتيجة الانخفاض الجوي الموجود في الصحراء الغربية، ما يؤدي إلى نشاط الرياح والتي تصل سرعتها اليوم بين 18 إلى 20 عقدة بما يعادل 30 إلى 40 كيلو مترًا في الساعة على غرب البلاد.

وأكد رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أنه نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الغربية ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، كما أنها ستكون مثير للرمال والأتربة، لافتًا إلى أنها إحدى الظواهر الجوية الجديدة على طقس مصر والتي تحدث للمرة الثانية خلال فصل الشتاء الحالي.

وحذر عبدالعال، من وجود شبورة مائية كثيفة تظهر غدا الاثنين، على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة.​