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تأجيل محاكمة متهمين بانتحال صفة ضباط شرطة بالبساتين لـ 23 مارس

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار بشير عبد العال، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة، 15 متهمًا بالتنكر وانتحال صفة ضباط شرطة، ومسئولي الضبط القضائي بدائرة قسم البساتين، لجلسة 23 مارس للمرافعة.

المتهمون هم:"وائل طاهر، أحمد ربيع، محمد عبد العظيم، محمد إبراهيم، محمد النادي، يحيي أبو المفتوح، انتصار عاصم، تامر أبو زيد، طاهر أبو زيد، إسلام أحمد، محمد على، حسين أحمد، على أحمد، محمود محمد، خالد محمود".

وجهت النيابة للمتهمين تهم حيازة أسلحة نارية دون ترخيص، القبض على أحد المواطنين دون أذن أحد الجهات المختصة وفى غير الأحوال المصرح بها قانونياً، والتدخل في أحد الوظائف الحكومية " مأمور الضبط القضائي"، واستخدام سلطته بالقبض على مواطنين دون تصريح بصفتهم المزيفة.

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