"قضايا الدولة" تجنب محفظة الإسماعيلية دفع أكثر من 7 ملايين جنيه لمقاول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
حصلت هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على حكم من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية يجنب محافظ الإسماعيلية دفع أكثر من 7 ملايين جنيه.
وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان اليوم الأحد، أن الدعوى رقم 3308 لسنة 19ق المقامة من أحد المواطنين ضد السيد محافظ الاسماعيلية وآخرين، طالبوا فيها بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأداء مبلغ 7 ملايين و448 ألفا و430 جنيها بزعم أحقية المدعي في تلك المبالغ كونها تعويضات له وفروق أسعار عن عقد مقاولة ونتيجة تحرير سعر الصرف للجنيه المصري.
وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الدعوى، تأسيساً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.
يأتي ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة على القيام بدورها الدستوري والقانوني في الدفاع عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.
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