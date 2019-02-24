مصر | تأجيل أولى جلسات دعوى وقف عرض فيلم "الضيف" لـ6 أبريل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل أولى جلسات دعوى وقف عرض فيلم "الضيف" لـ6 أبريل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، تاجيل نظر الدعوى رقم (244) لسنة 2019، والمقامة من الدكتور سمير صبرى المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم "الضيف" لوقف عرض الفيلم لجلسة 6 ابريل المقبل للاطلاع .

وكان "صبري"، طالب في دعواه بوقف عرض الفيلم، بعد أن أبدى الدكتور خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأزهر الشريف اعتراضه على هذا الفيلم، بسبب ما تناوله حول فرضية الحجاب من عدمه، وتحريف الفيلم للقرآن الكريم وكثرة الأخطاء والتلاعب فيه.

وأضاف "صبري": "أنه من الثابت أن هناك أضرارًا جسيمة من استمرار عرض هذا الفيلم على شاشات السينما، والأثر السيء الذي يتركه في نفوس وعقيدة وثوابت المصريين، والذي يشترك مع الإرهابيين ويحرف آيات القرآن الكريم من ناحية، ومن ناحية أخرى فإنه مليء بالأخطاء الدينية التي لا تعد ولا تحصى، والعديد من التحريف والنطق الخطأ لآيات القرآن الكريم الواردة في الفيلم وكلها مخاطر يتعذر بل يستحيل تداركها".