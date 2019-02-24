مصر | ضبط 3 أطنان و300 كجم دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها بالسوق السوداء في الجيزة

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أحبط رجال مباحث مديرية التموين بالجيزة، اليوم، تهريب 3 أطنان و300 كجم دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء.

جهود الإدارة، بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 76 قضية متنوعة أبرزها 13 إدارة منشأة، دون ترخيص، و18 عدم حمل شهادة صحية.

كما تم تحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، و8 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 غلق في مواعيد العمل الرسمية.

وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.