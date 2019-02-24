مصر | عاجل.. الرقابة الإدارية توجه ضربة جديدة للمرتشين

وأشارت التحريات إلى تقاضي المتهم هذا المبلغ بصفة دورية عند بدء كل ترم دراسي، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

وتمكنت الهيئة أيضا من ضبط رئيس إدارة مركزية بالهيئة العامة للطرق والكباري، حال تقاضيه ٣٠ جنيها ذهب، على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل في مجال الدعاية والإعلان مقابل اصدار تراخيص إعلانات للشركة في عدة أماكن مختلفة ومميزة علي الطريق الدائرى ومحاوره، وقد أكدت التحريات اعتياد المتهم على حصوله علي كميات من العملات الذهبية من صاحب الشركة بما تجاوز قيمتها مبلغ ال ٦٠٠ الف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما.

كما ضبطت الهيئة دكتور مهندس بأحدى الكليات عقب تقاضيه ٥٠ ألف جنيه على سبيل الرشوة من مندوب شركة خاصة كبرى تعمل في مجال توريد الأجهزة الطبية، مقابل اسناده الاعمال للشركة واعتماده قرارات اللجان المشكلة لمراجعة توريدات أجهزة طبية لأحد المراكز التابعة للجامعة، وأشارت التحريات بان المتهم اعتاد تقاضى مبلغ الرشوة بصفة دورية على دفعات من اجمالى مبلغ نصف مليون جنيه يمثل نسبة 1% من اجمالى قيمة عقود التوريد، وبعرض المتهمان على النيابة العامة امرت بحبسهما.

وألقت الهيئة القبض على موظف بالهيئة العامة لنظافة وتجميل محافظة القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ ٢٥٠ ألف جنيه من أحد المقاولين على سبيل الرشوة كجزء من اصل مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه مقابل معاونته للمقاول في إنهاء إجراءات صرف مبلغ التأمين المودع منه بأجمالى 7 مليون جنيه كضمانة لرفع مخلفات الحفر عن مشروع سكني جارى تنفيذه بنطاق حي النزهة الجديدة ونقلها للمقالب العمومية، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.