مصر | خلال 24 ساعة.. تحرير 3645 مخالفة مرورية في الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. تحرير 3645 مخالفة مرورية في الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 3645 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1494 مخالفة انتظار خاطئ، 85 بدون قيادة، 40 بدون تسيير، 470 متنوع، 1329 نـمــوذج 125، 27 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 19 الصلاحية الفنية، 13 حجز توك توك، 22 عدم استخدام حزام الأمان، 22 حملة سرفيس، 124 التصالح الفوري، 12 ملصقات ومتعلقات، 17 زجاج فاميه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

'خنقها بإيشارب المدرسة بعد فشله في اغتصابها'.. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل طالبة كرداسة

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل قتل الطالبة المعثور على جثتها بطريق منشأة البكاري، دائرة مركز شرطة كرداسة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، بتلقي المقدم إسلام سمير رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة فتاه مجهولة في العقد الثانى من العمر بملابسها كاملة وتتحلي بقرط ذهبي، موضوعه داخل مشمع ابيض شفاف مربوط بحبل وملقاه على جانب طريق منشأة البكارى بمركز كرداسة بجوار ترعة المنصورية، ولم يعثر بحوزتها على ثمة متعلقات تفيد في تحقيق شخصيتها ولم يتعرف عليها احد من الأهالي، وبسؤال عبد الخالق.ا.ع.ع، 37 سنة، محامي، ومقيم بناهيا دائرة المركز، قرر بعثوره على الجثة اثناء مروره بالطريق.

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وبشكيل فريق بحث لسرعة ضبط مرتكب الواقعة برئاسة اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، اسفرت جهود البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، السيد.م.ع.ا.ا، 52 سنة، حارس العقار سكن المجني عليها ومقيم بذات العنوان، وعقب تقنين الإجراءات والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، أمر بضبط المتهم على وجه السرعة وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة شمال أكتوبر من ضبطه.

وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، انه صباح يوم الحادث وأثناء نزول المجني عليها من الشقة سكنها استدرجها إلى غرفته بدعوى مساعدته في حمل أحد الأشياء ولدى دخولها الغرفة حاول التعدى عليها جنسيًا إلا أنها استغاثت وخشية إفتضاح أمره كتم أنفاسها بالايشارب التي كانت ترتديه ولدى مقاومتها له اصطدمت رأسها بالحائط واغشى عليها فأجهز عليها حتي فارقت الحياه واستولى على هاتفها المحمول ثم قام بوضعها داخل المشمع المشار إليه ونقلها بالتوك توك خاصته وتركها بمكان العثور عليها وبإرشاده أمكن ضبط الهاتف الخاص بالمجني عليها.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

