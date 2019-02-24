مصر | هيئة قضايا الدولة تجنب محافظة الاسماعيلية دفع مبلغ ٧ ملايين و٤٤٨ ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيئة قضايا الدولة تجنب محافظة الاسماعيلية دفع مبلغ ٧ ملايين و٤٤٨ ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، بأن الهيئة حصلت على حكم هام من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية بجلسة ١٥/١٢/٢٠١٨ في الدعوى رقم ٣٣٠٨ لسنة ١٩ ق المقامة من احد المواطنين ضد محافظ الاسماعيلية وآخرين بصفاتهم برفض الدعوى التي طالب المدعي فيها بإلزام المدعي عليهم متضامنين باداء مبلغ ٧ ملايين و٤٤٨ ألفا و٤٣٠ جنيها، بزعم أحقية المدعي في تلك المبالغ كونها تعويضات له وفروق أسعار عن عقد مقاولة ونتيجة تحرير سعر الصرف للجنيه المصري.

وجاء ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على القيام بدورها الدستوري والقانوني في الدفاع عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج.

وصدر الحكم برفض الدعوى تأسيساً على ما قدمته الهيئة من مستندات ومذكرات دفاع في الدعوى.

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

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أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.