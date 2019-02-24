مصر | "جنح المرج" تستأنف محاكمة المتهمة بتعذيب طفلتي زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جنح المرج" تستأنف محاكمة المتهمة بتعذيب طفلتي زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصل محكمة جنح المرج، اليوم الأحد، محاكمة المتهمة بتعذيب طفلتى زوجها "روضة "10 سنوات"، وفاطمة "7 سنوات".

وكانت نيابة المرج أحالت المتهمة بتعذيب الطفلتين للمحاكمة، بعدما تسلمت تقرير الطب الشرعى الذى أثبت تعرض المجنى عليهما للتعذيب.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من سيدة بالعثور على طفلتين، على جسدهما آثار تعذيب، مصابتين بحالة إعياء شديد وتعانيان من الرعب والخوف وفى حالة من البكاء شديد.

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انتقلت قوة وتبين لها أن الطفلتين هما روضة "10 سنوات"، وفاطمة "7 سنوات" وبسؤالهما عن الفاعل، أكدتا أن زوجة أبيهما عذبتهما بعلم والدهما.

وتوصل رجال المباحث إلى والدة الطفلتين التى اتهمت زوجة مطلقها بتعذيبهما، وأكدت التحريات تورط المتهمة بتعذيب الطفلتين بواسطة سكين.

وبتطوير مناقشة الضحيتين كشفتا عن أن زوجة أبيهما طردتهما من المنزل، وهددتهما بتقطيع جسدهما وتعبئتهما فى أكياس إذا عادتا إليه ثانية، فخرجتا وسارتا بمفردهما فى الشارع وجلستا أمام أحد المنازل، وعندما شاهدتهما طفلة طلبت منهما النوم بصحبتها فى مسكنها، وهناك اشترت لهما والدة الطفلة وتدعى "أسماء" ملابس وألعاب وأحسنت معاملتهما وأبلغت الشرطة.