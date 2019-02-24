مصر | "فرصة عمل وعلاج بالدجل والشعوذة".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل 'الجدة عزيزة' بإمبابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "فرصة عمل وعلاج بالدجل والشعوذة".. أمن الجيزة يكشف كواليس قتل 'الجدة عزيزة' بإمبابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عن تفاصيل قتل سيدة مسنة المعروفة بـ "الجدة عزيزة"، على يد رجل وزوجته، انتقاما من نجلها لممارسته أعمال الدجل والشعوذة، وممارسة الجنس مع المتهم الثانية، بمنطقة إمبابة.

كان ورد إخطارا للواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، بتلقيه بلاغا بالعثور على جثة عزيزة ا ع ع، 78 سنة، ربة منزل ومقيمة بشقة كائنة بالعقار رقم 26 شارع حسن السويفي، بترعة السواحل، دائرة القسم، ملقاه على ظهرها بغرفة نومها وترتدي كامل ملابسها وبها جرح غائر بالرقبة من الناحية اليمني، وما قررته كريمتها باكتشافها الواقعة وعثورها بجوار الجثة على واحد وعشرون ألف ومائتين جنية، 2 خاتم ذهب، غويشة ذهب، خاصين بالمجني عليها.

وبتشكيل فريق بحث بإشراف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، تبين ان وراء ارتكاب الواقعة كل من ايمن م س ع، 35 سنة، عاطل ومقيم بدائرة قسم الأهرام، منى ح م ح، 34 سنة، ربة منزل ومقيمة بنفس العنوان ( زوجة الأول)

حيث شوهدا بالمنطقة محل الحادث في توقيت معاصر لارتكاب الواقعة وانهما سبق ترددها على المجني عليها للسؤال عن نجلها مصطفى ع ا ص، 51 سنة، عاطل ومقيم مركز نصر النوبة بأسوان السابق اتهامة في قضية مخدرات، والذى يرتبط بعلاقة صداقة بالأول.

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وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة أمر، بضبط المتهم على وجه السرعة، وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال الجيزة، والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، من ضبطهم، وبمواجهتهما خلال التحقيقات أمام اللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، قرر الأول انه تعرف على نجل المجني عليها منذ ثلاث سنوات والذى اوهمه بقدرته على استخدام السحر والدجل في إيجاد فرصة عمل له بمرتب مجزى وخلال تلك الفترة تطورت علاقتهما إلى صداقة واستضافة بشقته بالهرم لكونه من أسوان، واثناء اقامته طرفه تعرف على زوجته واوهمها انها تحت تأثير أعمال سحر وواقعتها من الخلف عدة مرات بقصد فك اعمال سحر مما نتج عنه إصابتها بحالة اعياء ولدى قيامه بعلاجها علم أن مرضها نتيجة مواقعتها من الخلف حيث واجهها بالتقرير واعترفت له بقيام بجل المجني عليها بمواقعتها عدة مرات بمنزلها.

وأضاف خلال التحقيقات أنه اتفق معها على الانتقام منه ولدى علمه أنه متواجد بأسوان اختمرت في ذهنه فكرة الانتقام من والدته، وفي سبيل ذلك اعد شاكوش وكتر وتوجه وصحبته الثانية إلى منزل المجني عليها للسؤال على نجلها والتي استضافتهما، واثناء ذلك باغتها بالضرب على راسها بالشاكوش عدة مرات ولدى استغاثتها كتم أنفاسها وذبح عنقها ثم استولى على 4 هواتف محمولة خاصة بها خشية قيامها بتصوير او تسجيل حضورهما وأدوات الإستضافة بصندوق قمامة بالقرب من معهد القلب، وقام بتحطيم الهواتف والقائها بترعة المريوطية وايدت الثانية ماجاء بأقواله وارشد عن كشكول خاص بنجل المجنى عليها مدون بها كتابات سحر وشعوذة.

وأمكن ضبط نجل المجنى عليها وبمواجهته اعترف بممارسة اعمال السحر والشعوذة بقصد النصب على المواطنين، وقيامه بمواقعة زوجة المتهم عقب ايهامها انها تحت تاثير أعمال السحر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

