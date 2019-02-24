أخبار مصر | رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان عدد من محطات الخط الثاني لمتابعة سير العمل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مترو الأنفاق والعضو المنتدب يتفقدان عدد من محطات الخط الثاني لمتابعة سير العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام المهندس علي الفضالي، رئيس مجلس إدارة شركة مترو الأنفاق، يرافقه المهندس خالد صبرة، العضو المنتدب للتشغيل والصيانة، بجولة تفقدية لعدد من محطات الخط الثاني للمترو (مسرة - روض الفرج _ الخلفاوى)؛ لمتابعة سير العمل بالمحطات والتأكيد على صلاحية وسلامة السلالم المتحركه والمصاعد الكهربائية.

وتفقد "الفضالي" و"صبره"، أجهزة الكشف عن المعادن وأجهزة الكشف عن المفرقعات (XRAY) والمتواجدة بمداخل المحطات، بالإضافة إلى تفقد مكاتب صرف التذاكر، مشددين على ضرورة توفير الفكة والحرص على سهولة عملية صرف التذاكر لجمهور الركاب، كما قاموا بتفقد مكاتب التشغيل وأعطى الفضالي تعليمات بحسن التعامل مع رواد مترو الأنفاق وتذليل اى عائق يقع أمام أحد الركاب.

وخلال جولتهما بالمحطات قام الفضالى وصبره بتفقد اماكن ونقاط تمركز حملة ١٠٠ مليون صحة مبادرة الرئيس للكشف عن فيروس "سي" والأمراض غير السارية.

واستقل "الفضالي" و"صبره" أحد القطارات للأطمئنان على زمن التقاطر وقاما بالتحدث مع عدد من الركاب المتواجدين بالقطار وعلى أرصفة المحطة وقاما بالرد على عدد من الاستفسارات وناشدوا جميع مستخدمى مترو الأنفاق بالحفاظ على هذا المرفق الحيوي والهام والذى يخدم الملايين يوميا.

جدير بالذكر أن النقل أعلنت الجمعة الماضية التشغيل التجريبي للمسافة بين محطتي المرج الجديدة والقديمة وتشغيل محطة المرج الجديدة ليكون مرور القطارات بالخط الاول للمترو من حلوان إلى محطة المرج الجديدة بدء من غد السبت الموافق 2322019