أخبار مصر | من بورسعيد.. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من بورسعيد.. وزيرة الصحة تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام، من وحدة صحة العرب، بمحافظة بورسعيد، جاء ذلك بحضور اللواء عادل الغضبان، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان، أن التطعيم آمن بنسبة 100%، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تراقب تنفيذ الحملة بصفة مستمرة.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان إلى حرص الوزارة لتنفيذ الحملة في موعدها المحدد بالرغم من انشغال الفرق الطبية بالمبادرات الرئاسية والتى تقدم خدمة طبية على أعلى مستوى تحت شعار "100 مليون صحة"، موجه الشكر لكافة الفرق الطبية القائمة على تنفيذ كافة المبادرات والحملات.

وقالت الوزيرة، إن الحملة تستمر لمدة 4 أيام، بجميع المحافظات، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تماما.

Advertisements

وأضافت "زايد" أن الحملة تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

وذكرت وزيرة الصحة أن أخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عاماً مضت، مشيرا إلى ان الوزارة تنفذ، حملات التطعيم ضد المرض سنوياً للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

وأكدت أن الحملة تعمل على مدار الأيام الأربعة القادمة من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، لافتا إلى مشاركة 90 ألف فرد من الفرق الطبية بالحملة وذلك بعد تدريبهم واعدادهم بشكل جيد.

وتابعت أن التطعيم سيكون من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة".

وأردفت أن الوزارة ستعمل على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان".