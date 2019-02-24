أخبار مصر | بدء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة، هالة زايد، أن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من عمر يوم حتى 5 أعوام.

وقالت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة خالة زايد، إن التطعيم يستهدف جميع الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات، لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين بالمجان، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

بعد أن أدرجت وزارة الصحة والسكان أول تطعيم بالحقن للوقاية من فيروس شلل الأطفال، كأحد التطعيمات الروتينية الإجبارية للأطفال من عمر 4 شهور يوليو المقبل، نقدم لكم كل ما تريدون معرفته عن التطعيم الجديد، حسبما قال الدكتور أمجد عبد الحميد الحداد، مدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح.

التطعيم الجديد عبارة عن حقن "السولك IPV" الذى يحمى من 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال،يختلف عن تطعيم "سابين" الفموى الذى يأخذه الأطفال منذ سنوات.

وفي نفس السياق يعتبر التطعيم بالحقن كان يعطى فى السنوات الماضية فقط للأطفال الذين يعانون من نقص المناعة كبديل أكثر أمانا عن التطعيم الفموى.

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والجدير بالذكر بان التوصيات منظمة الصحة العالمية أقرت بإدخال التطعيم بالحقن جنبًا إلى جنب مع التطعيم الفموى.

تقرر تعميم التطعيم الفموى والحقن جنبًا إلى جنب لوقاية كل الأطفال من شلل الأطفال بكل فصائله.

أول تطعيم بالحقن لشلل الأطفال تطبقه وزارة الصحة لمواليد شهر مارس الماضى الذين يبلغون 4 شهور فى شهر يوليو القادم بالإضافة لا توجد أى أضرار أو أثار جانبية لإعطاء الطفل للحقنة.

لا توجد أى موانع لاستخدام الحقنة بخلاف ارتفاع درجة حرارة الطفل،فى حالة ارتفاع حرارة الطفل يؤجل التطعيم حتى تنخفض حرارته ويعطى الحقنة بعدها مثلها مثل باقى التطعيمات الأخرى.