أخبار مصر | وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات مستشفى بورفؤاد العام "صور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتفقد تجهيزات مستشفى بورفؤاد العام "صور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الأعمال الإنشائية والتجهيزات بمستشفى بورفؤاد العام، في إطار الاستعدادات الجارية لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل، يرافقها اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وأكدت الوزيرة، ضرورة اتباع السلامة الإنشائية لمبني الطواريء ورفع كفاءة المبني القديم طبقًا لمعاير الجودة الإنشائية، وسرعة الانتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، توجهت صباح اليوم الأحد إلى محافظة بورسعيد، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتفقد عدد من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الجديد.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة ستبدأ جولتها بإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك من وحدة صحة العرب، مشيرا إلى استمرار الحملة حتى 28 من فبراير 2019 بحميع المحافظات.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن وزيرة الصحة، ستتفقد عددًا من المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك فى إطار متابعة الخطط التنفيذية للانشاءات والتجهيزات، حيث من المتتظر ان تبدأ بمستشفي بور فؤاد، ثم مستشفي الزهور تليها مستشفي المبرة، وبور سعيد العام، ثم مستشفي بحر البقر، وتختتم جولتها بتفقد أعمال تطوير وحدة صحة بحر البقر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، حرص وزيرة الصحة على متابعة أعمال الإنشاءات والتجهيزات على أرض الواقع، مشيرا إلى استمرار الوزيرة بتنفيذ هذه الزيارات الميدانية حتى بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.