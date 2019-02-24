أخبار مصر | لو أنت من هذه الفئات هاتستبعد من دعم التموين.. تعرف على موعد التطبيق وكيفية الإخطار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لو أنت من هذه الفئات هاتستبعد من دعم التموين.. تعرف على موعد التطبيق وكيفية الإخطار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، عن أسباب الاستبعاد من المنظومة التموينية قائلًا: "من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات كهرباء سيتم حذفه من الدعم التمويني".

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من يدفع فاتورة هاتف محمول أكثر من 800 جنيه أو أي أسرة لديها طفل في مدرسة دولية تتجاوز مصروفاتها 30 ألف جنيه في العام فأكثر سيتم حذفه أيضا من المنظومة.

وتابع: "من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأكثر سيتم استبعاده من البطاقة علاوة على شاغلي الوظائف العليا في الخدمة وليس بالمعاش"، مؤكدًا أن الصرف لهؤلاء سيظل طوال شهر مارس ولكن سيظهر في فاتورته أسباب حذفه من منظومة التموين.

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ونوه إلى أنه من يتم حذفه من منظومة الدعم التمويني لديه 15 يومًا لتقديم تظلم على الموقع الرسمي لوزارة التموين، ويمكن أن يعود للمنظومة حال تقديم الأوراق الصحيحة.

كما كشف عن موعد المرحلة الثانية لاستبعاد غير المستحقين للدعم، موضحًا أنها ستبدأ من شهر مارس المقبل.

في حين قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إن قاعدة البيانات بالوزارة أصبحت سليمة بنسبة 100%، موضحا أنهم يقومون حاليا بتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين.

وأشار "مدكور"، خلال في تصريحات له، إلى أنه تم تحديد 5 معايير لتنقية البطاقات، موضحا أن من تنطبق عليه المعايير سيخطر من خلال بون الخبز، وله حق التظلم.