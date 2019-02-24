أخبار مصر | وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لإطلاق حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تتوجه إلى بورسعيد لإطلاق حملة التطعيم ضد "شلل الأطفال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتوجه الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد إلى محافظة بورسعيد، لإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وتفقد عدد من المنشآت الطبية بمشروع التأمين الصحي الجديد.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزيرة ستبدأ جولتها اليوم بإطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات لجميع الأطفال المصريين وغير المصريين للحفاظ على مصر خالية من المرض، وذلك من وحدة صحة العرب، مشيرا إلى ان الحملة مستمرة حتى يوم 28فبراير 2019 بحميع المحافظات.

وأضاف ان وزيرة الصحة، ستتفقد عددا من المنشآت الطبية الخاصة بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، وذلك فى إطار متابعة الخطط التنفيذية للانشاءات والتجهيزات، حيث من المتتظر ان تبدء بمستشفي بور فؤاد، ثم مستشفي الزهور تليها مستشفي المبرة، و بور سعيد العام ، ثم مستشفي بحر البقر، وتختتم جولتها بتفقد أعمال تطوير وحدة صحة بحر البقر.

وأكد أن وزيرة الصحة، حريصة على متابعة أعمال الإنشاءات والتجهيزات على أرض الواقع، مشيرا إلى استمرار الوزيرة بتنفيذ هذه الزيارات الميدانية حتى بدء تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد.