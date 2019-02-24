إحباط تهريب 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

أحبط ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الأحد، محاولة تهريب 3 أطنان و300 كجم دقيق بلدي مدعم بالسوق السوداء.

وأسفرت جهود الإدارة بقيادة العميد مصطفى البكري، مدير مباحث التموين بالجيزة، خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط 76 قضية متنوعة أبرزها 13 إدارة منشأة، دون ترخيص، و18 عدم حمل شهادة صحية.

كما تم تحرير 11 مخالفة عدم الإعلان عن أسعار، و8 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 غلق في مواعيد العمل الرسمية.

تم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وأحالها اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.