"رغبة وصرخة وإيشارب".. كواليس مقتل "طالبة كرداسة" على يد ذئب بشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة التفاصيل الكاملة لجريمة مقتل طالبة على يد حارس العقار محل سكنها بمنطقة كرداسة.

البداية بلاغ تلقاه مأمور قسم شرطة كرداسة بالعثور على جثة فتاة مجهولة في العقد الثاني من العمر بملابسها كاملة وتتحلى بقرط ذهبي موضوعة داخل مشمع أبيض شفاف مربوط بحبل ملقاة على جانب طريق منشأة البكاري كرداسة بجوار ترعة المنصورية، ولم يعثر بحوزتها على أي متعلقات تفيد في تحقيق شخصيتها.

بسؤال عبدالخالق السيد عبدالخالق عفيفي 37 سنة، محامٍ مقيم بناهيا دائرة المركز، قرر العثور على الجثة أثناء مروره بالطريق.

وشكل اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير مباحث الجيزة، فريق بحث ترأسه العميد عاصم أبو الخير رئيس قطاع أكتوبر، وتوصلت جهود الرائد إسلام سمير رئيس مباحث كرداسة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "السيد. م.ع"، 52 سنة، حارس العقار سكن المجني عليها.

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عقب تقنين الإجراءات تمكنت مأمورية قادها الرائد أحمد حسانين والنقيب محمود ماهر معاونا مباحث كرداسة من ضبط المتهم عقب هروبه.

أمام المقدم محمد أبوزيد، وكيل فرقة شمال أكتوبر، اعترف المتهم أنه صباح يوم الحادث أثناء نزول المجني عليها من الشقة سكنها استدرجها إلى غرفته بدعوى مساعدته في حمل بعض الأشياء، ولدى دخولها الغرفة حاول التعدي عليها جنسياً، فاستغاثت بالناس، وخشية افتضاح أمره كتم أنفاسها بإيشارب كانت ترتديه، ولدى مقاومتها له اصطدمت رأسها بالحائط، وأغشي عليها، فأجهز عليها حتى فارقت الحياة، واستولى على هاتفها المحمول.

أضاف المتهم أنه وضعها داخل المشمع المشار إليه، ونقلها بالتوك توك، وتركها بمكان العثور، وبإرشاده أمكن ضبط هاتف المجني عليها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.​