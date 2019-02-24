النشرة المرورية.. كثافات مرتفعة بمعظم شوارع وميادين القاهرة والجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تشهد الحركة المرورية بمعظم الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم الأحد، كثافات مرورية مرتفعة في ظل تواجد أمني مكثف لجميع المحاور، لرصد ومتابعة الحالة المرورية.

محور 26 يوليو يشهد كثافات مرورية متقطعة في حركة السيارات، أمام القادم من مناطق أكتوبر وفي طريقه إلى الجيزة، وأعلى ميدان لبنان، وانتظمت حركة السيارات أعلى كوبري أكتوبر في الاتجاهين.

ويشهد كوبري 6 أكتوبر تكدسا مروريا بالاتجاه القادم من المهندسين وحتى مدينة نصر، وكذلك من الجيزة اتجاه وسط البلد واصطفت السيارات أعلى كوبري 15 مايو بالاتجاه للقادم من شارع جامعة الدول وفي طريقه إلى منطقة الإسعاف، في حين تظهر بعض الكثافات المتقطعة بالطريق الدائري، مثل نفق السلام اتجاه القاهرة الجديدة ونزلة طريق مصر - الإسكندرية الزراعي.

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وظهر انسياب محدود في حركة السيارات أعلى الدائري للمتجه من مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي وفي الاتجاه العكسي ظهر انسياب محدود في الحركة المرورية، وشهد شارعا فيصل والهرم وكوبري عباس والجامعة وميدان النهضة كثافات متحركة وسط متابعة رجال المرور للسيارات.

وظهرت كثافات مرورية في كورنيش النيل من أبراج النيل إلى وسط البلد وسط البلد إلى الدائري ومن الدائري إلى المعادي وبشارع قصر العيني وبنفق الأزهر كثافات متحركة للمتجه من صلاح سالم اتجاه ميدان الأوبرا وكذلك الأمر المتجه من ميدان مصطفى محمود ظهرت كثافات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة.

ميدان مصطفى محمود يشهد تكدسا مرويا في حركة المركبات للقادم من شارع جامعة الدول حتى مطلع كوبري 15 مايو والعكس في ظل تواجد مروري تأثرا بالتعديلات المرورية الجديدة لإنشاء محطة مترو جامعة الدول.

كما ظهرت كثافات عالية بشارع فيصل من الطالبية وصولا إلى مطلع كوبري فيصل وصولا إلى ميدان الجيزة، وكذلك الأمر في شارع السودان وصولا إلى شارع جامعة الدول وحتى إمبابة.