الملك سلمان يصدر قرارًا بالعفو عن المصريين المسجونين

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة بما يمكنهم من العودة إلى وطنهم، جمهورية مصر العربية، وذلك بعد استقباله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله مطار شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.
وجاء في بيان سعودي رسمي: "إنه تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة،
وجاء في بيان سعودي رسمي: "إنه تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، والمخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة، بما يمكنهم من العودة إلى مصر، وأن تتولى السفارة المصرية في المملكة متابعة ذلك مع الجهات المعنية بما يكفل سرعة عودتهم إلى بلدهم الشقيق".
وأضاف البيان "إن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ثمن المبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين التي تعكس ما توليه قيادة المملكة من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، حكومة وشعبا".
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