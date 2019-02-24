انت الان تتابع الملك سلمان يصدر قرارًا بالعفو عن المصريين المسجونين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمره بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة العربية السعودية في عدد من القضايا المتنوعة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات ذات الصلة المعمول بها، أو مخالفين لقواعد الإقامة غير القادرين على سداد الغرامات المقررة بما يمكنهم من العودة إلى وطنهم، جمهورية مصر العربية، وذلك بعد استقباله من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فور وصوله مطار شرم الشيخ، للمشاركة فى القمة العربية الأوروبية.

وجاء في بيان سعودي رسمي: "إنه تقديرا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للشعب المصري الشقيق، وبالتزامن مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلده الثاني مصر، فقد أصدر أمره الكريم بالعفو والإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الموقوفين والمسجونين في المملكة في عدد من القضايا المتنوعة،