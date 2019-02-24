انت الان تتابع السيسي: التشاور مع الملك سلمان ضرورة لتوحيد الصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية استمرار وتيرة التشاور والتنسيق الدوري والمكثف مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بشأن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، على أعلى مستوى؛ بما يعكس التزام البلدين بتعميق التحالف الاستراتيجي الراسخ بينهما، ويعزز من وحدة الصف العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات التي تتعرض لها المنطقة في الوقت الراهن. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي مساء اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين، حيث عقد الزعيمان لقاء ثنائيا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير والمودة التي تكنها مصر (قيادة وشعبا) للملك سلمان وللأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين. وأضاف متحدث الرئاسة أن الملك سلمان أكد من جانبه أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات المتميزة التي