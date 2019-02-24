شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يطمئن الأهالي على صحته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العميد محمد عبدالمنعم، مدير عام مكتب محافظ شمال سيناء، أن المحافظ محمد عبدالفضيل شوشة «بصحة جيدة، ويمارس مهام عمله بصورة طبيعية».

وأضاف في بيان، صباح الأحد، أن المحافظ يتقدم بالشكر إلى أهالي المحافظة الذين بادروا للسؤال عن صحته بعد أنباء عن تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح أن المحافظ تعرض فقط لنزلة برد بسيطة، ويتواجد في القاهرة لحضور اجتماعات الجهاز الوطني لتنمية سيناء ولجنة إعمار سيناء.