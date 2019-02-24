تعرف على كيفية النزول إلى السجود فى الصلاة.. اليد أولا أم الركبة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما كيفية النزول في السجود للصلاة؟ أأنزل بيديَّ أولًا أم بركبتي ؟ ،سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، حيث أفادت اللجنة فى معرض ردها على السؤال بالآتى :
السجود ركن من أركان الصـلاة وقد اختلف الفقهاء اختلافا واسعا في كيفية النزول إلـى السجود فمنهم من اختار النزول بالركبتين أولا ومنهم من اختار النزول باليدين ، والخلاف سائغ في هذه المسألة وسـواء نزل المصلـي بالـيديـن أو بالـركـبتين فـلا بـأس ، والخلاف سائغ والمسألة محتملة.
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