شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن رأى طلبة الثانوية فى الجدول المقترح للامتحانات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تلقى طلبات وأراء طلاب الثانوية العامة حول جدول الثانوية العامة المقترح، والذى تم الإعلان عنه الخميس الماضى على الموقع الرسمى للوزارة، الخليج 365" يقدم فى 10 معلومات أبرز مطالب وأراء الطلاب حول الجدول وترتيب المواد. 1ـ الامتحانات تبدأ 9 يونيو وتنتهى 1 يوليو. 2ـ المواد خارج المجموع جاءت فى مقدمة الجدول. 3ـ المواد الأساسية نهاية الامتحانات دون أن يتخللها بعض المواد السهلة. 4ـ المدة المخصصة قبل امتحان الفيزياء والكيمياء قليلة. 5ـ الفترة الزمنية قبل امتحان الرياضيات البحتة لا تكفى لمراجعة المادة بجميع فروعها. Advertisements 6ـ يطالبون بمدة فترة الامتحانات لتنتهى مع نهاية أول أسبوع من يوليو. 7ـ انتهاء الامتحان بالإقتصاد والإحصاء وليست اللغة الثانية. 8ـ الجدول يمثل نسبة رضى مرتفعة بالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية والعلمى علوم. 9ـ الجدول مفتقد للوزن النسبى بين جميع الشعب فى ترتيب المواد. 10ـ ترتيب المواد يحتاج لإعادة نظر من الوزارة قبل إعلان الجدول بشكل نهائى.

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