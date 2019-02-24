اليوم: إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. والزمالك يواجه أتلتيكو الأنجول

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

شرم الشيخ.. تنطلق أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى تحت شعار (في استقرارنا نستثمر) برئاسة مشتركة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، وتستمر لمدة يومين بمشاركة عربية وأوروبية عالية المستوى.

شرم الشيخ.. يعقد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اجتماعا قبيل انطلاق القمة العربية الأوروبية، في إطار مفاوضات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (بريكست).

بورسعيد.. تطلق وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام ، من محافظة بورسعيد كما تطلق محافظات الجيزة وأسيوط والدقهلية حملات مماثلة.

القاهرة.. تنظم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورشة العمل الوطنية الأولى حول تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في مصر، وذلك على مدار يومين بالتعاون مع المنتدى المصري للتنمية المستدامة وفريق الأمم المتحدة الوطنى في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية (إدارة أهداف التنمية المستدامة).

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القاهرة.. تعقد محكمة جنايات القاهرة جلسة للنطق بالحكم في قضية محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة بـ"ضرب كمين المنوات"، بمعهد أمناء الشرطة بطرة.

القاهرة.. تعقد محكمة جنح أمن الدولة طوارئ جلسة للنطق بالحكم على نقيب الصيادلة المعزول، في القضية التي يواجه فيها اتهاما بالتعدي على الصيدلي إسلام عبد الفاضل، في أكتوبر الماضي بمقر النقابة.

داكار.. يبدأ أكثر 6 ملايين ناخب في السنغال الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس للبلاد من بين خمسة مرشحين، من ضمنهم الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال.

الإسكندرية.. يلتقي فريقا الزمالك، وبيترو أتلتيكو الأنجولي، في التاسعة مساء على ستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.