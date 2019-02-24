الذروة الاثنين.. "الأرصاد" توضح أسباب الموجة الحارة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال محمود شاهين، مدير مركز التبؤات التابع للأرصاد الجوية، إن سبب الموجة الحارة التي ستتعرض لها البلاد وتصل لذروتها يوم الاثنين بسبب وجود منخفض جوي بالصحراء الغربية.

وأضاف شاهين لمصراوي، اليوم السبت، أن المنخفض الجوي سيتسبب في نشاط للرياح الجنوبية الغربية التي ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ونشاط للرياح المثير للرمال والأتربة على شمال البلاد، لكن لن تصل إلى حد العاصفة.

وتابع: درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع بداية من غدًا الأحد لكن ستصل إلى الزرو يوم الاثنين، لتكون على القاهرة 28 درجة، و27 على الوجه البحري، و24 على السواحل الشمالية، بينما تتجاوز الـ30 درجة في مناطق ومحافظات شمال وجنوب الصعيد.

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وأكد مدير مركز التبؤات التابع للأرصاد الجوية، أن الرياح المثارة ستكون محملة بالرمال والأتربة خاصة على المدن الصحراوية والمناطق المكشوفة، لافتًا إلى أن الرمال المثارة ليس لها أي خطورة على الأنشطة اليومية للمواطنين، لكننا ننصح ساكني المدن الصحراوية بعدم بتوخي الحذر يومي الاثنين والثلاثاء.

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