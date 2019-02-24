انت الان تتابع الملك سلمان: علاقاتنا مع مصر تخدم كل البلدان العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على ما يجمع بين البلدين الشقيقين من علاقات وطيدة وقوية، وما بين مجلسي "النواب المصري" و"الشورى السعودي" والشعبين الشقيقين، وأثنى على العلاقات الطيبة التي تجمعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال الملك سلمان إن العلاقات بين مصر والسعودية تخدم مصالح البلدان العربية جميعا، مشددا على دعم السعودية الكامل لمصر ولمسيرة التنمية بها، مؤكدًا أن الشقيقة مصر ركن أساسي في الوطن العربي، مشيدا بدور مصر الإقليمي.

جاء ذلك خلال استقبال الملك سلمان بمقر إقامته في مدينة شرم الشيخ مساء اليوم السبت رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال؛ في إطار المشاركة في القمة العربية-الأوروبية التي تبدأ أعمالها، غدا الأحد، بمدينة شرم الشيخ. ولفت العاهل السعودي إلى أن الاستقرار الأمني بات يمثل أولوية أساسية لكل الشعوب، وأنه لا