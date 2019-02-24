شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح القمة العربية الأوروبية.. الأبرز في صحف الأحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذت القمة العربية الأوروبية التي ستنطلق خلال ساعات بمدينة شرم الشيخ بمشاركة نحو 50 دولة عربية وأوروبية على اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأحد، التي نوهت أيضا بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك لأعمال القمة التي تعقد تحت شعار «في استقرارنا نستثمر».

كما أبرزت الصحف المباحثات التي أجراها الرئيس السيسي مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فور وصوله إلى مدينة شرم الشيخ أمس، وكذلك اللقاء الذي عقده الرئيس مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي.

واهتمت الصحف أيضا بتفقد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي وحدة التدريب الأساسي للمشاة، حيث أكد الحرص على تطوير المنظومة التعليمية والتدريبية ورعاية الفرد المقاتل لتخريج أجيال قادرة على تحمل مسئولية حماية الوطن والدفاع عنه.

وبرز في الصحف كذلك قرار محكمة جنايات دمنهور إحالة أوراق كل من وائل سعد تواضروس «أشعياء المقاري سابقا» والراهب فلتاؤس المقاري، المتهمين في قضية مقتل الأنبا ابيفانيوس أسقف ورئيس دير أبومار بوادي المطرون إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي في الحكم عليهما بالإعدام شنقا.

خارجيا، تابعت الصحف المرسوم الجمهوري الذي أصدره الرئيس السوداني عمر البشير بتعيين الدكتور طاهر إيلا رئيسا لمجلس الوزراء القومي بالبلاد، وكذلك تعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع .

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل الأجواء التي تسبق انطلاق القمة العربية الأوروبية بمدينة التي ستبدأ خلال ساعات بجلسة رئيسية يفتتحها الرئيس السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، حيث تابعت الصحف وصول الوفود المشاركة في أعمال القمة، لاسيما خادم الحرمين الشريفين ورئيس رومانيا (رئيس الاتحاد الأوروبي) وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، والرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس اليمن عبدربه منصور هادي، ورئيس الصومال محمد عبدالله محمد، ورئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيله، والمستشار النمساوي سيباستيان كورتس، ورئيس المفوضية الأوربية جون كلود يونكر وفيديريكا موجيريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائبة رئيس المفوضية الأوروبية.

وأوردت الصحف أن القمة هي الأولى من نوعها، حيث تجمع القادة والرؤساء العرب والأوروبيين تحت مظلة واحدة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضايا مكافحة الإرهاب والهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة العابرة للحدود فضلا عن القضايا الإقليمية والقضية الفلسطينية وذلك في مرحلة جديدة من التعاون بين الكتلتين الإقليميتين الجارتين اللتين تشكلان قلب العالم.

ونقلت الصحف عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي القول إن القمة تعد بكل المقاييس «تاريخية غير مسبوقة»، تجسد مكانة مصر السياسية حاليا على الساحة الدولية ودورها المركزي في المنطقة وكحلقة وصل ونقطة التقاء للحضارة العربية والأوروبية، مضيفا أن القادة سيركزون- خلال مناقشتهم- على الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين في العديد من الملفات الإقليمية مثل عملية السلام في الشرق الأوسط والأزمات في كل من سوريا واليمن وليبيا والعراق، ومواجهة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، بهدف إيجاد حلول دائمة لضمان الأمن والسلام في المنطقة.

وتابعت الصحف وقائع الاستقبال الرسمي الذي جرى لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز فور وصوله إلى شرم الشيخ مساء أمس للمشاركة في القمة، والمباحثات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسى معه، والتي تلتها جلسة موسعة، بحضور وفدي البلدين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق المواقف إزاء الملفات والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وفي لقاء آخر، أبرت الصحف تأكيد الرئيس السيسي- خلال استقباله نظيره الروماني كلاوس يوهانيس- تطلع مصر لتعزيز أطر التعاون الثنائي مع رومانيا في مختلف المجالات، فضلا عن التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، لا سيما خلال الفترة الحالية التي تتزامن فيها رئاسة مصر الاتحاد الإفريقي مع رئاسة رومانيا الاتحاد الأوروبي.

وفي شأن آخر، تابعت الصحف تفقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وحدة التدريب الأساسي للمشاة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاهتمام بمتابعة منظومة التدريب والتأهيل العسكري للجنود المستجدين والعمل على تطويرها، حيث أبرزت صحيفة (الأخبار) تأكيد الفريق أول محمد زكي حرصه على متابعة المنظومة التعليمية والتدريبية ورعاية الفرد المقاتل؛ لتخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية في حماية الوطن والدفاع عنه وتنفيذ كافة المهام التي تكلف بها بكل دقة ومهارة عالية وتحت مختلف الظروف لتبقى القوات المسلحة قوية بأبنائها متسلحة بالعلم والمعرفة والعمل الجاد والانضباط.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزيارة بدأت بكلمة لمدير إدارة المهندسين العسكريين، والتي استعرض فيها المراحل الإنشائية لوحدة التدريب الأساسي والجهود المبذولة لما تم تصميمه وإنشاؤه للوحدات التدريبية والمنشآت التخصصية والإدارية التي تضمها الوحدة.

وأضافت أن القائد العام نقل تحيات وتقدير الرئيس السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأدار القائد العام حوارا مع المقاتلين استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وناقشهم في مختلف المجالات وأوصاهم بالالتزام والانضباط العسكري والتدريب الجاد والحفاظ على الكفاءة البدنية والكفاءة الفنية للأسلحة والمعدات لتظل قواتنا المسلحة على أعلى درجات الاستعداد.

إلى ذلك، أوردت صحيفة (الأهرام) أن محكمة جنايات دمنهور أحالت أوراق كل من وائل سعد تواضروس (أشعياء المقارى سابقا)، والراهب فلتاؤس المقارى، المتهمين في قضية مقتل الأنبا أبيفانيوس، أسقف ورئيس دير أبومقار بوادي النطرون، إلى فضيلة المفتى، لإبداء الرأي في الحكم عليهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة 24 أبريل المقبل للنطق بالحكم.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكم صدر برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشارين شريف عبدالوارث فارس ومحمد المر، وسكرتارية حسنى عبدالحليم، مشيرة إلى أن محكمة جنايات دمنهور (الدائرة الثانية)، المنعقدة في إيتاى البارود، كانت قد استمعت لشهود الإثبات والنفي، من ضباط المباحث والرهبان، بالإضافة إلى أقوال المتهمين في القضية، والطبيبين الشرعيين، كما فحصت أحراز القضية، التي شملت الأداة المستخدمة في الواقعة، وهاتفي المحمول الخاصين بالمتهمين.

أما صحيفة (الجمهورية)، فقد ذكرت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار- خلال مؤتمر صحفي عقده أمس لإعلان نجاح إطلاق القمر الصناعي (ايجيبت سات) الذي وصل إلى مداره بعد ساعة و20 دقيقة من إطلاقه ليدعم أغراض البحث العلمي والاستشعار عن بعد ومجالات التنمية المستدامة- كشف عن امتلاك مصر برنامجا متميزا للفضاء يعمل به كوادر مصرية من المراكز والمعاهد البحثية والجامعات وهو ما أهلها لاستضافة وكالة الفضاء الأفريقية.

وأضافت الصحيفة أن الوزير أوضح أن مهمة القمر الاصطناعي للفضاء تستمر 11 عاما متعمدا على تليسكوب عالي الجودة ومزودا بمنظومة إلكترونية بصرية مطورة وخط اتصال لاسلكي فائق السرعة ويتمتع بخصائص أفضل بالمقارنة مع الأقمار المصرية السابقة فيما يتعلق بوحدة الاستقبال وتحسين الأنظمة البصرية الإلكترونية والمراقبة وزيادة كفاءة الخلايا الشمسية .

اقتصاديا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس النواب وافق- خلال جلسته أمس برئاسة الدكتور على عبدالعال «من حيث المبدأ- على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون يهدف إلى تشجيع المواطنين ومؤسسات الدولة على تقليل استخدام النقود الورقية، والاتجاه نحو المعاملات المالية غير الورقية باستخدام الدفع الإلكتروني أو الوسائل التكنولوجيا الحديثة الأخرى، وذلك توفيرا للوقت والجهد والنقود بالنسبة للمواطنين في دفع كافة الالتزامات (كهرباء والغاز والمياه ومصاريف المدرسة وتحويل الأموال لأفراد الأسرة)، مع تشجيع المواطنين على التحول إلى المعاملات الرقمية وفتح حسابات مصرفية بدون تكاليف أو رسوم، مع استفادة الاقتصاد القومي من تحقيق الشمول المالي وتيسير انتقال الأموال.

وفي الشأن الخارجي، أشارت صحيفة (الأهرام) إلى أن الرئيس السوداني عمر البشير أصدر مراسيم جمهورية بتعيين الفريق أول ركن عوض محمد أحمد ابن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية ووزيرا للدفاع وتكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم في الحكومة الاتحادية، وذلك بعد حل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، وفرض حالة الطوارئ لمدة عام.

كما أشارت الصحيفة إلى أن البشير كان قد أعلن -مساء أمس الأول- حالة الطوارئ في البلاد لمدة عام، وحل الحكومة المركزية وحكومات الولايات، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، ودعا البرلمان لتأجيل تعديلات دستورية تتيح له الترشح لولاية جديدة عام 2020.