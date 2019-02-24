شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: توريد أول دفعة من عربات السكة الحديد الجديدة منتصف 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أن توريد أول دفعة من العربات الجديدة الـ1300 المتعاقد عليها للسكة الحديد منتصف 2020، حيث سيتم بدء توريد هذه العربات بواقع 20 عربة شهريا.

وأضاف وزير النقل أن توريد الجرارات الجديدة الـ100 المتعاقد عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية سيبدأ فى أكتوبر المقبل، لافتا إلى أنه مع بدء توريد العربات والجرارات الجديدة سيبدأ المواطن الشعور بتحسن الخدمة منتصف 2020.