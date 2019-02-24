شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. ندوة بعلوم عين شمس تناقش الأثر البيئى لمشروعات طاقة الرياح بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع قسم الحيوان بكلية العلوم بجامعة عين شمس، الثلاثاء المقبل، ندوة تحت عنوان " تقييم الأثر البيئي لمشروعات طاقة الرياح في مصر". ويشارك فى الندوة الدكتور أسامة أحمد الجبالي مدير مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة، والدكتور خالد النبوي حسان مدير مشروع صون الطيور المهاجرة بجهاز شئون البيئة.

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