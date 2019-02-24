 فيديو صادم| كلبان يهاجمان طفل بـ"مدينتي" 

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد قاسم:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لمقطع مصور التقطته كاميرا مراقبة يرصد واقعة هجوم كلبي حراسة على طفل يدعى محمد إيهاب بمدينتي القاهرة الجديدة.

وأظهر الفيديو الذي بلغت مدته دقيقتين، الطفل وهو يجري قبل أن يلحق به الكلبان به ويهجمان عليه بشراسة.

وأثناء مهاجمة الكلبين للطفل، حضرت مالكة الكلب وابنتها لإنقاذ الطفل وتمكنا من السيطرة على الموقف بصعوبة.

وعلقت والدة الطفل رشا حسين عبر حسابها بـ"فيسبوك"، على الفيديو قائلة إن ابنها كان يقف مع أصدقائه أمام العمارة قبل أن يتفاجئوا بظهور الكلبين أمامهم، مضيفة أن الكلبين هاجما ابنها أثناء محاولته الابتعاد عنهما والصعود إلى المنزل.

ونشرت السيدة صورًا لنجلها بعد تعرض للعض في رأسه ويده وساقه.