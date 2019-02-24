تعرف على محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اعتباراً من شهر مارس 2019 تطبيق المرحلة الثانية من محددات استبعاد غير المستحقين مِن دعم البطاقات التموينية. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن محددات استبعاد غير المستحقين من دعم البطاقات فى المرحلة الثانية اول مارس فى نقاط محددة ١- فاتورة إستهلاك كهرباء أكثر من 650 كيلو وات / شهرياً . ٢- فاتورة إستهلاك المحمول أكثر من 800 جنيه / شهرياً . ٣-مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة . ٤- من لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث. ٥- شاغلي الوظائف العليا . ٦- في حالة وجود هذه المحددات سيتم الإشارة بوجودها عن طريق بون الصرف ( تموين – خبز ) وبناء عليه سيتم إدراج هذه الفئات وسبب الإستبعاد علي موقع www.tamwin.com.eg مع أحقيتهم في التظلم خلال خمسة عشر يوماً بدءاً من تاريخ الإستبعاد وسيتم فحص ودراسة تلك التظلمات والبت فيها . وأكدت الوزارة أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى خلال الأيام الماضية من محددات الاستبعاد على هذه الفئات وهى: ١- فاتورة إستهلاك كهرباء 1000 كيلو وات / شهرياً فأكثر. ٢-فاتورة إستهلاك المحمول 1000 جنيه / شهرياً فأكثر. ٣-مصاريف مدارس 30 ألف جنيه / سنوياُ فأكثر للفرد الواحد داخل الأسرة . ٤- من لديه سيارة فارهة موديل 2014 فأحدث.

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