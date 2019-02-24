جنايات القاهرة تصدر حكمها على 6 متهمين بـ"ضرب كمين المنوات" اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، حكمها على 6 متهمين بقتل أفراد شرطة المنوات بالبدرشين في القضية رقم 699 لسنة 2017 حصر أمن الدولة.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، والدكتور عادل السيوي.

والمتهمون في القضية هم: "أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"- طالب بكلية دار العلوم، وعلي محمود عبد الله إمام "محبوس"، طالب بالثانوية العامة، وأحمد عيد محمد حسين " محبوس"، فني ميكانيكا، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، طالب بكلية الشريعة والقانون، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله " محبوس"، عامل بمزرعة دواجن، ومحمود رمضان محمود عبد الجواد " محبوس" صاحب محل أسماك.

واتهمت النيابة العامة، المتهمين بأنهم في غضون الفترة من أبريل 2016 وحتى 4 ديسمبر 2017 بمحافظتي القاهرة والجيزة، قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور، والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

أسندت النيابة للمتهمين، تهم الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال اموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها الإجرامية، وتلقوا تدريبات عسكرية وأمنية لديهم لتحقيق أغراضها علي النحو المبين بالتحقيقات .

كما اتهمتهم النيابة العامة، بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الارهابية أموالًا ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية.