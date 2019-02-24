شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج تصريح مزاولة مهنة الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت نقابة الإعلاميين من وضع الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة، و إنشاء سجل خاص للتصاريح المؤقتة يقيد فيها كل شخص يرغب فى ممارسة النشاط الإعلامى من غير المقيدين بالنقابة، و ذلك وفقا للمادة 12 من قانون النقابة .

و فيما يلى الأوراق المطلوبة للحصول على تصريح مزاولة المهنة :

-استمارة طلب الحصول على تصريح مزاولة مهنة الإعلام.

-بيان حالة معتمد من الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها المتقدم للإعلام الرسمى.

- صورة عقد العمل المبرم بين الوسيلة الإعلامية وطالب التصريح مبين به الأجر ومدة العمل ومكانه وعنوانه.

-صورة بطاقة رقم قومى – جواز السفر سارى حتى تاريخ التقدم .

-أصل شهادة الميلاد والمؤهل الدراسى العالى انتظام أو انتساب "مختوم صورة طبق الأصل .

-شهادة اداء الخدمة العسكرية صورة طبق الأصل.

-صحيفة الحالة الجنائية سارية حتى تاريخ التقدم .

-أربع صور ضوئية حديثة بخلفية بيضاء.