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انت الان تتابع برعاية حزب المحافظين.. حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
الحملة القومية للتطعيم
تنطلق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، صباح غدا الأحد، بمنطقة البساتين، برعاية حزب المحافظين وتستمر الحملة لمدة 5 أيام. وقال محمود خميس، مساعد رئيس الحزب، إن وزارة الصحة كانت قد وجهت خطابا للمهندس أكمل قرطام رئيس الحزب لرعاية الحملة وذلك فى إطار التعاون المشترك مع المنطقة الطبية بالبساتين، مشيرًا إلى أنه تم بالفعل التنسيق مع إدارة الطب الوقائي بالمنطقة وتلبية كافة الطلبات حيث يتم التطعيم من سن يوم حتى خمس سنوات ويكون التطعيم مجانًا..
من جانبه، وجه المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز الجيد والإعدادات اللازمة لجميع المستلزمات للحملة وكافة ما تحتاجه. وفى سياق متصل، كانت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، نظمت ورشة بعنوان «اعرفي حقك» لتقديم الدعم القانوني للنساء، الخميس الماضي،
من جانبه، وجه المهندس أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتجهيز الجيد والإعدادات اللازمة لجميع المستلزمات للحملة وكافة ما تحتاجه.
وفى سياق متصل، كانت لجنة المرأة المركزية بحزب المحافظين، نظمت ورشة بعنوان «اعرفي حقك» لتقديم الدعم القانوني للنساء، الخميس الماضي، بمقر الحزب الرئيسي بميدان طلعت حرب. (إقرأ أيضا: حزب المحافظين: وظَّفنا أكثر من 3 آلاف شاب)
وقالت داليا فكري، رئيسة اللجنة المركزية بحزب المحافظين، إن الورشة تهدف للتسهيل على السيدات الراغبات في معرفة حقهن، حتى لا يقعن فريسة لبعض المحامين الذين يستغلون جهلهن بالإجراءات القانونية الخاصة بمحاكم الاسرة. (إقرأ أيضا: «المحافظين» ينظم دورات تدريبية لسائقي باصات المدارس)
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