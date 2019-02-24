شكرا لقرائتكم خبر عن 10 محطات ومعلومات هامة بقضية خلية "وجدى غنيم".. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحكم نهائى بات أسدلت محكمة النقض الستار على القضية المعروفة إعلاميا ب "خلية وجدى غنيم" ، وذلك فى الطعون التى قدمها 5 متهمين بالقضية أمام محكمة النقض.

وتأتى أبرز المحطات والمعلومات الخاصة بالقضية كالتالى:

1- فى أبريل 2016 أحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهمين فى القضية للمحاكمة، وعددهم 8 متهمين بينهم 3 هاربين.

2 - القضية تحمل رقم 397 لـسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 75 لسنة 2016 جنايات أمن الدولة العليا.

3- فى 30 أبريل 2017 ، قضت محكمة الجنايات بالإعدام شنقًا "غيابيا" للقيادى الإخوانى الهارب وجدى غنيم، وحضوريا لاثنين آخرين من أعضاء الخلية الإرهابية ، وعاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المؤبد حضوريا لثلاثة وغيابيا لاثنين منهم.

4- تضمن الحكم حظر سفر أى من المتهمين بعد تنفيذ العقوبات إلى قطر وتركيا وسوريا لمدة 5 سنوات كإجراء احترازى.

6- أسندت النيابة للمتهمين جميعا تأسيس وتولى زعامة والانضمام لجماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار متطرفة تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة، والتخطيط للاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

7- وجهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإخوانى الهارب وجدى غنيم، ارتكاب جريمة مد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية، وأسلحة وذخائر ومفرقعات ومهمات وأموال ومعلومات، وأنه بصفته مواطنا مصريا التحق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد تتخذ من الإرهاب والتدريب العسكري وسائل لتحقيق أغراضها، بأن التحق بجماعة تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بدولة سوريا، وجند لصالحها أعضاء خليته لإعدادهم على حرب العصابات ومن ثم عودتهم إلى مصر لتنفيذ عمليات إرهابية.

8- تقدم 5 متهمين فى القضية والصادر بحقهم أحكام الإعدام والمؤبد حضوريا بطعن على الأحكام أمام محكمة النقض فى المواعيد القانونية المحددة.

9- فى ديسمبر 2018 حجزت محكمة النقض طعون المتهمين للحكم بجلسة 23 فبراير 2019.

10- قضت المحكمة بتخفيف عقوبة الإعدام ضد اثنين من المتهمين والنزول بها للمؤبد، كما خففت عقوبة المؤبد لثلاثة متهمين آخرين والنزول بها للسجن المشدد 15 عاما.