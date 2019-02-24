أخبار مصر | "الصحة" تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد "شلل الأطفال" اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الصحة" تطلق حملة جديدة للتطعيم ضد "شلل الأطفال" اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُطلق وزارة الصحة والسكان، صباح اليوم الأحد، حملة قومية جديدة لتطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 أعوام ضد مرض شلل الأطفال.

وتستمر حملة التطعيم لمدة 4 أعوام، وتشمل الأطفال المصريين وغير المصريين في تلك الفئة العمرية المتواجدين على أرض مصر، على أن يجرى التطعيم بالمجان تماما، وذلك بحسب تقرير صادر عن قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور علاء عيد،

وتستهدف الحملة، تطعيم 16.5 مليون طفل، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

يذكر أن آخر حالة شلل أطفال مسجلة في مصر تعود لـ14 عامًا مضت، وتنفذ الوزارة حملات التطعيم ضد المرض سنويًا للتأكد من رفع المناعة المجتمعية للأطفال، واستمرار الحفاظ على مصر خالية من هذا المرض.

ومن المقرر أن تعمل الفرق الطبية في الحملة على مدار الأيام الأربعة من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً.

وسيكون التطعيم من منزل إلى منزل بالريف لضمان الوصول لجميع الأطفال المستهدفين، أما المدن؛ فسيتم التطعيم بها بواسطة فرق متحركة بالشوارع، مع جود فرق ثابتة في المراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة حتى الخامسة مساءً.

وستعمل الوزارة على نشر فرق ثابتة بجوار المساجد، والكنائس، والنوادي، وفي الأسواق، ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر، والحدائق العامة، لتقدم خدمات التطعيم بالمجان.

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تقدم النائب سعيد طعيمة، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب، موجه لوزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، لسرعة النظر إلى قائمة انتظار مرضى القلب فى المستشفيات الحكومية، خاصة مستشفى الفرنساوي بطنطا.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان السبت، مؤكدا أنه فى الوقت الذي تقوم فيه وزارة الصحة، بتدشين عدة حملات من أجل صحة المواطن بناء على تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلا أن وزارة الصحة، تناست العلاج على نفقة الدولة، وأصبحت قائمة الانتظار طويلة، خاصة عمليات القلب المفتوح والقسطرة والدعامات.

وأكد النائب البرلماني، أن مثل هذه عمليات لا ينفع فيها التأجيل لأنها تساوي الحياة، مطالبا بسرعة تدعيم المستشفيات التى تقوم بمثل هذه العمليات ومنها المستشفى الفرنساوي بطنطا؛ حيث لا يوجد بها حتى الدعامات.

وطالب بضرورة أيضًا أن تطمئن طلاب الصيادلة في دفعة 2017، بشأن التكليف الخاص بهم، مؤكدًا أن الطلاب في حاجة للاطمئنان، ليعقب رئيس المجلس بأن الرسالة وصلت للحكومة وعليها النظر لذلك.