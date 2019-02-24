إسكان النواب توافق على قرض لخدمات الصرف الصحي بالريف

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وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة علاء والي، في اجتماعها اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لعام 2019، بشأن اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ في 9 ديسمبر الماضي. وعقب عرض رئيس اللجنة لاتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والموافقة عليه، قررت اللجنة رفع الاتفاق إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره والموافقة عليه نهائيا.
وفى سياق متصل، رحب أعضاء اللجنة بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماع اللجنة، وطالبوه بالحضور في اجتماع آخر لإلقاء بيان عن خطة الوزارة واستعراض المشروعات الجاري الانتهاء منها ودخولها الخدمة.ودعا النائب علاء والي، وزير الإسكان بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي لأنها تمثل مشكلة كبيرة لأغلب المواطنين، وفى
وفى سياق متصل، رحب أعضاء اللجنة بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماع اللجنة، وطالبوه بالحضور في اجتماع آخر لإلقاء بيان عن خطة الوزارة واستعراض المشروعات الجاري الانتهاء منها ودخولها الخدمة.
ودعا النائب علاء والي، وزير الإسكان بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي لأنها تمثل مشكلة كبيرة لأغلب المواطنين، وفى ضوء طلبات الإحاطة المتكررة من السادة النواب بشأن مشاكل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي والمياه في مختلف محافظات الجمهورية.
فى المقابل قال عاصم الجزار وزير الإسكان، إن الوزارة تحاول أن ترضى الجميع لكن الفترة القادمة ستمثل عبئا على الوزارة خاصة بعد إصدار قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث سيتقدم العديد من المواطنين لطلب خدمة الصرف الصحي، وأن الوزارة ليس لديها ميزانية لسد احتياجات المواطنين جميعا في وقت واحد.
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