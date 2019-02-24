انت الان تتابع إسكان النواب توافق على قرض لخدمات الصرف الصحي بالريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة علاء والي، في اجتماعها اليوم السبت، على قرار رئيس الجمهورية رقم 42 لعام 2019، بشأن اتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بين مصر والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، والموقع في شرم الشيخ في 9 ديسمبر الماضي. وعقب عرض رئيس اللجنة لاتفاق قرض برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، والموافقة عليه، قررت اللجنة رفع الاتفاق إلى الجلسة العامة للبرلمان لإقراره والموافقة عليه نهائيا.

وفى سياق متصل، رحب أعضاء اللجنة بحضور وزير الإسكان عاصم الجزار اجتماع اللجنة، وطالبوه بالحضور في اجتماع آخر لإلقاء بيان عن خطة الوزارة واستعراض المشروعات الجاري الانتهاء منها ودخولها الخدمة.ودعا النائب علاء والي، وزير الإسكان بسرعة إنهاء مشروعات الصرف الصحي لأنها تمثل مشكلة كبيرة لأغلب المواطنين، وفى